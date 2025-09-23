Атака на Одесскую область: повреждены отель, Укрпочта и киоски, есть погибшая и раненые
Ночью 23 сентября РФ атаковала Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области баллистическими ракетами. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. К сожалению, есть погибшая и раненые.
Атака на Татарбунары 23 сентября: что известно
В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в пяти торговых киосках, который спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и несколько автомобилей.
К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения.
К ликвидации последствий атаки были привлечены две единицы спецтехники и шесть сотрудников ГСЧС.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.