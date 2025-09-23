Ночью 23 сентября РФ атаковала Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области баллистическими ракетами. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. К сожалению, есть погибшая и раненые.

Атака на Татарбунары 23 сентября: что известно

В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в пяти торговых киосках, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и несколько автомобилей.

К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения.

К ликвидации последствий атаки были привлечены две единицы спецтехники и шесть сотрудников ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

