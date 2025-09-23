Ракетна атака на Татарбунари: зруйновано дві бази відпочинку, є загибла та поранені
Вночі 23 вересня РФ атакувала Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області балістичними ракетами. Зафіксовано численні руйнування та пожежі. На жаль, є загибла та поранені.
Оновлено о 09:37.
Атака на Татарбунари 23 вересня: що відомо
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні вночі окупанти цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари.
За його словами, внаслідок удару в центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури та ЦНАП.
Також пошкоджено торговельні кіоски та легкові автомобілі.
Загинула 60-річна жінка, ще двох людей – чоловків 49 та 66 років – поранено. Один з потерпілих перебуває в лікарні.
Білгород-Дністровська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини).
У прокуратурі уточнили наслідки ракетного удару: знищено будівлі двох баз відпочинку, пошкоджено приміщення ще трьох, чотири приміщення, в яких розміщувалися офіси підприємств, три автомобілі.
На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками СБУ та поліції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.