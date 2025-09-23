Вночі 23 вересня РФ атакувала Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області балістичними ракетами. Зафіксовано численні руйнування та пожежі. На жаль, є загибла та поранені.

Оновлено о 09:37.

Атака на Татарбунари 23 вересня: що відомо

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні вночі окупанти цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари.

За його словами, внаслідок удару в центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури та ЦНАП.

Також пошкоджено торговельні кіоски та легкові автомобілі.

Загинула 60-річна жінка, ще двох людей – чоловків 49 та 66 років – поранено. Один з потерпілих перебуває в лікарні.

Білгород-Дністровська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини).

У прокуратурі уточнили наслідки ракетного удару: знищено будівлі двох баз відпочинку, пошкоджено приміщення ще трьох, чотири приміщення, в яких розміщувалися офіси підприємств, три автомобілі.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками СБУ та поліції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

