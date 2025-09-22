Потужні вибухи у Чернігові прогриміли у ніч на вівторок, 23 вересня. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Вибухи у Чернігові 23 вересня – які наслідки атаки дронами

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що війська РФ завдали ударів по місту.

За його словами, на території Чернігова було зафіксовано вибух безпілотника.

Пізніше начальник Чернігівської МВА розповів, що було зафіксовано другий вибух. Він розповів, що ворог атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури.

За інформацією міської військової адміністрації, наразі постраждалих у Чернігові внаслідок атаки немає.

Чернігів на карті

Чернігів на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

