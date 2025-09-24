Сегодня, 24 сентября, россияне атаковали одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, есть жертвы среди личного состава.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Атака РФ на учебный центр ВСУ

Сообщается, что россияне применили две баллистические ракеты Искандер.

— В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, — сообщили военные.

На месте работают экстренные службы. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Сухопутных войсках отметили, что продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Также принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак российского врага.

4 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в Полтавской области. В результате атаки были раненые. Однако на следующий день в больнице скончались двое раненых, пострадавших во время удара по полигону.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

