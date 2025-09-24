Сьогодні, 24 вересня, росіяни атакували один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, є жертви серед особового складу.

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Атака РФ на навчальний центр ЗСУ

Повідомляється, що росіяни застосували дві балістичні ракети Іскандер.

– Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося, – повідомили військові.

На місці працюють екстрені служби. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

У Сухопутних військах зазначили, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак російського ворога.

4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ у Полтавської області. Унаслідок атаки були поранені. Проте наступного дня у лікарні померли двоє поранених, що постраждали під час удару по полігону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

