Вночі дрони атакували Вінниччину: є влучання у критичну інфраструктуру
Вночі російські ударні дрони атакували Вінницьку область. Є влучання у критичну інфраструктуру.
Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Атака на Вінниччину сьогодні 27 вересня: що відомо
За інформацією Наталі Заболотної, близько 02:30 сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа. Також вибухами пошкоджено житловий будинок – скління вікон та дах.
Попередньо відомо, що постраждалих немає.
Станом на 06:30 бійці ДСНС пожежу ліквідували. Рух потягів відновлено.
Внаслідок атаки без електропостачання залишається один житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.
До ліквідації пожежі залучалися понад 30 вогнеборців та 8 одиниць техніки.
Цієї ночі російські безпілотники також атакували Кіровоградщину, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Працювали сили ППО, в громадах області минулося без наслідків.
10 вересня ворог атакував промислову інфраструктуру у Вінниці. У повітряному просторі області зафіксували 26 дронів та 11 крилатих ракет. Внаслідок ворожого удару постраждала 31 людина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.