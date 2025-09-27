Вночі російські ударні дрони атакували Вінницьку область. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Атака на Вінниччину сьогодні 27 вересня: що відомо

За інформацією Наталі Заболотної, близько 02:30 сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа. Також вибухами пошкоджено житловий будинок – скління вікон та дах.

Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Станом на 06:30 бійці ДСНС пожежу ліквідували. Рух потягів відновлено.

Внаслідок атаки без електропостачання залишається один житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.

До ліквідації пожежі залучалися понад 30 вогнеборців та 8 одиниць техніки.

Цієї ночі російські безпілотники також атакували Кіровоградщину, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Працювали сили ППО, в громадах області минулося без наслідків.

10 вересня ворог атакував промислову інфраструктуру у Вінниці. У повітряному просторі області зафіксували 26 дронів та 11 крилатих ракет. Внаслідок ворожого удару постраждала 31 людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

