Під час комбінованої атаки РФ по Києву 28 вересня спалахнула пожежа в будівлі Інституту кардіології, де, на жаль, рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Пошкодження Інституту кардіології під час атаки на Київ 28 вересня

У ДСНС повідомили, що у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав внаслідок комбінованого удару по Києву, пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

Під час гасіння пожежі виявили на місці двох загиблих.

Також із будівлі державного медзакладу вдалося врятувати п’ятьох людей.

У цьому ж районі ворог влучив у п’ятиповерховий будинок: з-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована.

Ще на одній локації горіла двоповерхова нежитлова споруда, а також зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

Джерело : ДСНС

