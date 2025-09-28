Взрывы в Киеве: частично разрушена пятиэтажка, среди погибших – 12-летняя девочка
Взрывы в Киеве раздавались в течение ночи и утром 28 сентября – РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и крылатыми ракетами. Зафиксированы разрушения и повреждения в нескольких районах, есть погибшие и раненые.
Обновлено в 08:50.
Последствия взрывов в Киеве сегодня, 28 сентября
В результате комбинированной атаки страны-агрессора на Киев повреждены ряд жилых и нежилых объектов, а также автомобили на почти 20 локациях в шести районах города.
По данным представителей столичной власти, на данный момент известно о трех погибших и 10 пострадавших (пятерых госпитализировали, еще одной женщине оказали помощь на месте).
Среди погибших – 12-летняя девочка, тело которой деблокировано спасателями на месте атаки в Соломенском районе.
Соломенский район
Здесь зафиксировано частичное разрушение 5-этажного жилого дома. Возник пожар, есть трое пострадавших. Спасатели локализовали пожар и продолжают ликвидацию возгорания.
Повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Также обломки упали на территории частного домовладения.
Святошинский район
В результате падения обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание пострадал один человек. Пожар уже ликвидирован.
Осколки другого дрона упали на открытую территорию — без последствий и пострадавших, еще одного — во двор жилого дома, где загорелись несколько автомобилей. Пожар оперативно потушили.
Голосеевский район
Падение осколков дронов на двух локациях в частном секторе. Предварительно – без пострадавших.
Дарницкий район
Осколки упали на автомобили и на проезжую часть, пострадавших нет.
Также повреждено здание детского учебного заведения.
Днепровский район
Паление обломком БпЛА упали на припаркованные автомобили, без потерпевших.
Оболонский район
Осколки упали на нескольких локациях, в частности, на нежилую застройку, а также вблизи жилых домов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.