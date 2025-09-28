Взрывы в Киеве раздавались в течение ночи и утром 28 сентября – РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и крылатыми ракетами. Зафиксированы разрушения и повреждения в нескольких районах, есть погибшие и раненые.

Обновлено в 08:50.

Последствия взрывов в Киеве сегодня, 28 сентября

В результате комбинированной атаки страны-агрессора на Киев повреждены ряд жилых и нежилых объектов, а также автомобили на почти 20 локациях в шести районах города.

По данным представителей столичной власти, на данный момент известно о трех погибших и 10 пострадавших (пятерых госпитализировали, еще одной женщине оказали помощь на месте).

Среди погибших – 12-летняя девочка, тело которой деблокировано спасателями на месте атаки в Соломенском районе.

Соломенский район

Здесь зафиксировано частичное разрушение 5-этажного жилого дома. Возник пожар, есть трое пострадавших. Спасатели локализовали пожар и продолжают ликвидацию возгорания.

Повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Также обломки упали на территории частного домовладения.

Святошинский район

В результате падения обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание пострадал один человек. Пожар уже ликвидирован.

Осколки другого дрона упали на открытую территорию — без последствий и пострадавших, еще одного — во двор жилого дома, где загорелись несколько автомобилей. Пожар оперативно потушили.

Голосеевский район

Падение осколков дронов на двух локациях в частном секторе. Предварительно – без пострадавших.

Дарницкий район

Осколки упали на автомобили и на проезжую часть, пострадавших нет.

Также повреждено здание детского учебного заведения.

Днепровский район

Паление обломком БпЛА упали на припаркованные автомобили, без потерпевших.

Оболонский район

Осколки упали на нескольких локациях, в частности, на нежилую застройку, а также вблизи жилых домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

