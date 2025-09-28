Во время массированной комбинированной атаки РФ по Украине 28 сентября раздавались взрывы в Киевской области. Здесь зафиксированы разрушения, пожары, есть раненые.

Взрывы в Киевской области сегодня, 28 сентября: последствия атаки

Руководитель Киевской ОВА Николай Калашных рассказал о последствиях атаки вражеских дронов и ракет на регион.

По его словам, в Фастовском районе пострадали пять человек — работники одного из предприятий хлебозавода, на территории которого возник пожар. Необходимая медицинская помощь оказывается на месте. Огонь удалось ликвидировать.

В Белой Церкви загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Также повреждены шесть автомобилей.

Здесь у двух женщин — 56 и 47 лет — острая реакция на стресс. Помощь обеим оказали на месте. Пожар в данный момент ликвидирован.

Фото: Микола Калашник

