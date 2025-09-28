Вибухи в Києві лунали протягом ночі та ранку 28 вересня – РФ масовано атакувала столицю ударними дронами та крилатими ракетами. Зафіксовані руйнування та пошкодження у кількох районах, є загиблі та поранені.

Оновлено о 09:20.

Наслідки вибухів у Києві сьогодні, 28 вересня

В результаті комбінованої атаки країни-агресора на Київ пошкоджено низку житлових і нежитлових об’єктів, а також автомобілі на майже 20-ти локаціях у шести районах міста.

За даними представників столичної влади, на даний момент відомо про чотирьох загиблих та 10 постраждалих (пʼятьох госпіталізували, ще одній жінці надали допомогу на місці).

Серед загиблих – 12-річна дівчинка, тіло, якої деблоковане рятувальниками на місці атаки в Соломʼянському районі.

Згодом на одній з локацій виявлено тіло ще одного загиблого.

Солом’янський район

Тут зафіксовано часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники локалізували пожежу і продовжують ліквідацію загоряння.

Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Також уламки впали на території приватного домоволодіння.

Святошинський район

В результаті падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю, пожежа вже ліквідована.

Уламки іншого дрона впали на відкриту територію – без наслідків і постраждалих, ще одного – в двір житлового будинку, де загорілися кілька автівок. Пожежу оперативно загасили.

Голосіївський район

Падіння уламків дронів на двох локаціях у приватному секторі. Попередньо – без постраждалих.

Дарницький район

Уламки впали на автомобілі та на проїжджу частину, постраждалих немає.

Також пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Дніпровський район

Уламки БпЛА впали на припарковані автомобілі, без потерпілих.

Оболонський район

Уламки впали на кількох локаціях, зокрема, на нежитлову забудову, а також поблизу житлових будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

Фото : ДСНС

