СБУ затримала в Хмельницькій області місцевого різноробочого, який за завданням ворога збирав координати місцевих військових об’єктів і оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані удари.

Як встановило розслідування, різноробочий потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» в Telegram-каналах.

Для збору розвідданих агент ворога випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, і відзначав їхні координати на гугл-мапах.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність зрадника і затримали, коли він намагався зняти відео поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон з доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

