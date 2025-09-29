СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, який збирав дані про військові об’єкти
СБУ затримала в Хмельницькій області місцевого різноробочого, який за завданням ворога збирав координати місцевих військових об’єктів і оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані удари.
Наводив удари по військових заводах: що відомо
Як встановило розслідування, різноробочий потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» в Telegram-каналах.
Для збору розвідданих агент ворога випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, і відзначав їхні координати на гугл-мапах.
Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність зрадника і затримали, коли він намагався зняти відео поблизу потенційної цілі.
Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон з доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.