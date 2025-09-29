Взрыв в Конотопе: россияне атаковали дронами, город без воды
Взрыв в Конотопе прогремел около 11:00 29 сентября — россияне атаковали город дронами.
Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.
Взрыв в Конотопе сегодня, 29 сентября: что известно
По словам Артема Семенихина, после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение горожанам.
— Снова был взрыв… В результате остановлена подача воды в город. Кроме двух микрорайонов. Надеюсь, у вас есть запас, — написал городской глава в Telegram.
Он также предупредил, что еще один вражеский дрон фиксируется в районе Рыбхоза.
Позже Артем Семенихин сообщил, что работники местного водоканала уже работают над восстановлением водоснабжения.
Напомним, 23 августа прогремели взрывы в Конотопе после атаки российских дронов. Оккупанты били по объекту инфраструктуры, который и так уничтожен. К счастью, событие прошло без жертв и пострадавших.
Взрыв в Конотопе прогремел 17 июня после предупреждения о пусках баллистики. После взрыва стало известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Повреждения не критические.
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