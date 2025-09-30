Посадовець МЗС продавав росіянам українські паспорти: як діяла схема
Контррозвідка СБУ та Нацполіція викрили чиновника МЗС України, який “легалізував” росіян у країнах Євросоюзу
“Легалізація” громадян РФ у країнах ЄС: що відомо
Як розповіли в СБУ, радник одного з департаментів українського МЗС у 2022 році продав кільком росіянам українські паспорти для виїзду в ЄС.
Як встановило розслідування, угода діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.
– Перебуваючи в дипломатичній установі, чиновник приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати в ЄС і вільно пересуватися в його межах, – йдеться в повідомленні.
За матеріалами справи, за грошову винагороду чиновник оформляв своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.
Для пошуку замовників чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.
Наразі перевіряється інформація про можливу причетність “легалізованих росіян” до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.
Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.
Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене посадовою особою з використанням службового становища).
Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.