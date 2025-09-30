Контррозвідка СБУ та Нацполіція викрили чиновника МЗС України, який “легалізував” росіян у країнах Євросоюзу

“Легалізація” громадян РФ у країнах ЄС: що відомо

Як розповіли в СБУ, радник одного з департаментів українського МЗС у 2022 році продав кільком росіянам українські паспорти для виїзду в ЄС.

Як встановило розслідування, угода діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.

– Перебуваючи в дипломатичній установі, чиновник приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати в ЄС і вільно пересуватися в його межах, – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, за грошову винагороду чиновник оформляв своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку замовників чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність “легалізованих росіян” до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене посадовою особою з використанням службового становища).

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

