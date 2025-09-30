Взрывы в Днепре: есть раненые, вспыхнули пожары после атаки БпЛА
Мощные взрывы в Днепре прогремели днем во вторник, 30 сентября, когда над городом зафиксировали вражеские беспилотники.
Взрывы в Днепре 30 сентября — какие последствия
Обновлено в 17:20. Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что российские войска атаковали Днепр беспилотниками.
По его словам, после российского обстрела вспыхнуло несколько пожаров.
По данным медиков, в Днепре известно уже о 12 пострадавших в результате атаки. У них — осколочные ранения, рваные раны, ушибы.
Большинство людей — госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.
Перед взрывами в Днепре Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа вражеских дронов направляется на город.
Ранее фиксировалась группа БпЛА в Днепропетровской области, которые двигались в юго-западном направлении.
Обстрелы Днепропетровской области 30 сентября
Ночью в Днепропетровской области работали силы ПВО. По данным ПвК, защитники неба уничтожили пять беспилотников.
По информации Днепропетровской ОВА, по Павлоградскому району российские войска поразили БПЛА, в результате чего повреждена инфраструктура.
В то же время под обстрел попала Никопольщина. По райцентру враг ударил из тяжелой артиллерии.
Утром российские войска нанесли удары КАБами по Покровской общине Синельниковщины, в результате чего вспыхнули два пожара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.