Мощные взрывы в Днепре прогремели днем во вторник, 30 сентября, когда над городом зафиксировали вражеские беспилотники.

Взрывы в Днепре 30 сентября — какие последствия

Обновлено в 17:20. Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что российские войска атаковали Днепр беспилотниками.

По его словам, после российского обстрела вспыхнуло несколько пожаров.

По данным медиков, в Днепре известно уже о 12 пострадавших в результате атаки. У них — осколочные ранения, рваные раны, ушибы.

Большинство людей — госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Перед взрывами в Днепре Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа вражеских дронов направляется на город.

Ранее фиксировалась группа БпЛА в Днепропетровской области, которые двигались в юго-западном направлении.

Обстрелы Днепропетровской области 30 сентября

Ночью в Днепропетровской области работали силы ПВО. По данным ПвК, защитники неба уничтожили пять беспилотников.

По информации Днепропетровской ОВА, по Павлоградскому району российские войска поразили БПЛА, в результате чего повреждена инфраструктура.

В то же время под обстрел попала Никопольщина. По райцентру враг ударил из тяжелой артиллерии.

Утром российские войска нанесли удары КАБами по Покровской общине Синельниковщины, в результате чего вспыхнули два пожара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

