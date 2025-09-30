Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли вдень у вівторок, 30 вересня, коли над містом зафіксували ворожі безпілотники.

Вибухи у Дніпрі 30 вересня – які наслідки

Оновлено о 17:20. Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що російські війська атакували Дніпро безпілотниками.

За його словами, спалахнуло декілька пожеж після російського обстрілу.

Зараз дивляться

За даними медиків, у Дніпрі відомо вже про 12 постраждалих внаслідок атаки. У них – осколкові поранення, рвані рани, забої.

Більшість людей – госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.

Перед вибухами у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ попередили, що група ворожих дронів прямує на місто.

Раніше фіксувалася група БпЛА на Дніпропетровщині, які рухалися в південно-західному напрямку.

Обстріли Дніпропетровщини 30 вересня

Вночі у Дніпропетровській області працювали сили ППО. За даними ПвК, оборонці неба знищили п’ять безпілотників.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, по Павлоградському району російські війська поцілили БпЛА, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

Водночас під обстріли потрапила Нікопольщина. По райцентру ворог вгатив з важкої артилерії.

Вранці російські війська вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківщини, внаслідок чого спалахнули дві пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.