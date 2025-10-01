В результате сильного ливня в Одессе 30 сентября погибла семья из пяти человек. Всего количество жертв непогоды возросло до 9 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Ливень в Одессе: какие последствия

По словам пресс-секретаря, одним из самых трагических случаев стала гибель семьи, которая жила на цокольном этаже дома.

– Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Вся семья погибла, – сообщила Аверина.

Кроме того, стихия унесла жизни еще трех женщин, которые оказались на улице во время ливня. Их накрыло водой и унесло течением. Все погибшие были жителями Одессы.

Непогода затронула и Черноморск, но наиболее разрушительные последствия зафиксированы именно в областном центре.

Спасатели работали всю ночь: проводили эвакуацию из подтопленных районов.

– Местами вода была выше груди, там мы доставляли людей в эвакуационные автобусы, – добавила пресс-секретарь.

Что известно о погибших

По состоянию на утро 1 октября городские власти уточнили, что в переулке Сергея Эйзенштейна найдены тела пяти погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки около 8 лет.

– Их личности пока устанавливаются. Спасатели пока не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды, – говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Также, по словам Кипера, еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55–65 лет и местной жительницы 1987 г. р.

На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины 1968 г. р. На улице Рыбальской – тело пропавшей 23-летней девушки.

– Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, – добавил он.

Напомним, сильные осадки 30 сентября охватили сразу несколько регионов Украины. В ряде областей сообщалось о подтоплениях, перебоях с электроснабжением и транспортных проблемах.

В Одессе объявили красный уровень опасности. Работа общественного транспорта была остановлена, а школы и детские сады перешли на дистанционное обучение.

