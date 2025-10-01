Внаслідок потужної зливи в Одесі 30 вересня загинула родина з п’яти осіб. Усього кількість жертв негоди зросла до 9 людей.

Про це повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Злива в Одесі: які наслідки

За словами речниці, одним із найтрагічніших випадків стала загибель сім’ї, яка мешкала на цокольному поверсі будинку.

– Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула, – повідомила Аверіна.

Крім того, стихія забрала життя ще трьох жінок, які опинилися на вулиці під час зливи. Їх накрило водою та понесло течією. Усі загиблі були мешканками Одеси.

Негода зачепила й Чорноморськ, але найбільш руйнівні наслідки зафіксовані саме в обласному центрі.

Рятувальники працювали всю ніч: проводили евакуацію з підтоплених районів.

– Місцями вода була вище грудей, там ми доставляли людей в евакуаційні автобуси, – додала речниця.

Що відомо про загиблих

Станом на ранок 1 жовтня міська влада уточнила, що у провулку Сергія Ейзенштейна знайдено тіла п’ятьох загиблих: двох чоловіків, двох жінок та дівчинки близько 8 років.

– Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники поки не мають доступу до тіл – триває операція з відкачування води, – йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Також, за словами Кіпера, ще два тіла були виявлені на вулиці Балківській: неупізнаної жінки віком 55–65 років та місцевої мешканки 1987 р. н.

На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки 1968 р. н. На вулиці Рибальській – тіло зниклої 23-річної дівчини.

– Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога, – додав він.

Нагадаємо, сильні опади 30 вересня охопили одразу кілька регіонів України. У низці областей повідомлялося про підтоплення, перебої з електропостачанням та транспортні проблеми.

В Одесі оголосили червоний рівень небезпеки. Робота громадського транспорту була зупинена, а школи та дитсадки перейшли на дистанційне навчання.

