Армия РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами, из-за чего работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была приостановлена.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Атака на энергоинфраструктуру Украины

В заявлении Минэнерго говорится, что россияне нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях.

Сейчас на местах работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

РФ ночью с 2 на 3 октября нанесла комбинированный удар по Полтавской области. Воздушные силы сообщали о как минимум четырех крылатых ракетах в сторону Полтавы и Лубен и о применении дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

