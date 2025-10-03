Взрывы в Полтавской области прогремели во время массированной атаки РФ с применением ракет и беспилотников.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Взрывы в Полтавской области 3 октября: что известно

По его словам, в ночь на 3 октября враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и беспилотников.

Воздушная тревога была объявлена сразу в четырех районах области.

В 6:22 Воздушные силы сообщили о движении крылатой ракеты в направлении Полтавы.

Произошли попадания и падение обломков в разных местах области.

В результате взрывов в Полтавской области сегодня пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

