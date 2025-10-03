Взрывы в Полтавской области: дронами и ракетами повреждены объекты энергетики
Взрывы в Полтавской области прогремели во время массированной атаки РФ с применением ракет и беспилотников.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Взрывы в Полтавской области 3 октября: что известно
По его словам, в ночь на 3 октября враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и беспилотников.
Воздушная тревога была объявлена сразу в четырех районах области.
В 6:22 Воздушные силы сообщили о движении крылатой ракеты в направлении Полтавы.
Произошли попадания и падение обломков в разных местах области.
В результате взрывов в Полтавской области сегодня пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.