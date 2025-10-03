В ночь на 3 октября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 416 средств воздушного нападения – ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

Такие данные по состоянию на утро 3 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 октября: что известно

Во время ночной атаки на Украину дроны и ракеты летели из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, противник применил:

381 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

21 крылатую ракету Искандер-К;

по семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и управляемых авиационных ракет Х-59/69.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей:

303 вражеских БПЛА типа Shahed , Гербера и других типов;

, Гербера и других типов; 12 крылатых ракет Искандер-К ;

; 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 .

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

В частности, ночью 3 октября прогремели взрывы в Полтавской области.

В результате взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также обломками повреждено частное домовладение.

Обошлось без пострадавших.

Взрывы в Днепре сегодня ночью прогремели, когда враг атаковал регион ударными беспилотниками.

В результате взрывов в Днепре произошли возгорания.

Кроме того, в одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

В результате взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали 50-летняя женщина и 29-летний мужчина.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, россияне атаковали Комышувакскую и Кушугумскую общины четырьмя управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами.

Взрывной волной и обломками разрушен гараж, произошел пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 318 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

