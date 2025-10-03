РФ атаковала Украину 381 дроном и 35 ракетами, в частности Искандерами
В ночь на 3 октября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 416 средств воздушного нападения – ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.
Такие данные по состоянию на утро 3 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 3 октября: что известно
Во время ночной атаки на Украину дроны и ракеты летели из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В частности, противник применил:
- 381 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 21 крылатую ракету Искандер-К;
- по семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и управляемых авиационных ракет Х-59/69.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей:
- 303 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов;
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на шести локациях.
В частности, ночью 3 октября прогремели взрывы в Полтавской области.
В результате взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также обломками повреждено частное домовладение.
Обошлось без пострадавших.
Взрывы в Днепре сегодня ночью прогремели, когда враг атаковал регион ударными беспилотниками.
В результате взрывов в Днепре произошли возгорания.
Кроме того, в одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.
В результате взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали 50-летняя женщина и 29-летний мужчина.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, россияне атаковали Комышувакскую и Кушугумскую общины четырьмя управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами.
Взрывной волной и обломками разрушен гараж, произошел пожар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 318 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.