Удары РФ по газовой инфраструктуре: добыча может сократиться на треть — эксперт

В ночь на 3 октября россияне осуществили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения.

По информации НАК Нафтогаз Украина, враг выпустил 35 ракет, большая часть из которых – баллистические – по мощностям в Харьковской и Полтавской областях. Россияне также применили 60 дронов.

Удалось сбить только часть воздушных целей. В результате атаки повреждена значительная часть объектов. Часть разрушений – критическая.

В комментарии Фактам ICTV эксперт по вопросам энергоэффективности, исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк рассказал, что в результате российских ударов по объектам НАК Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях Украина может потерять не менее трети собственной добычи газа.

Это создает серьезные риски для прохождения отопительного сезона, ведь ресурсы для быстрого восстановления добычи или увеличения импорта ограничены, а цены на закупку газа за рубежом остаются высокими.

Насколько существенны повреждения для газодобывающей отрасли

По мнению эксперта, повреждения после этой атаки – значительны. Под ударами оказались Харьковская и Полтавская области – ключевые регионы для отрасли. Это безусловно повлияет на добычу газа.

Территория добычи в Украине не такая большая: наибольшие объемы дают Полтавская, Черниговская области, частично западные регионы и Приазовье.

Повреждены объекты Нафтогаза или Укргаздобычи в его составе. Павлюк предполагает, что речь идет о коммерческих объектах добычи. В любом случае весь газ в конечном итоге поступает в операторскую систему через компрессорные станции и далее – в газотранспортную сеть. Пострадала ли сама газотранспортная система, пока неизвестно.

— Я считаю, что это затронет как минимум треть добычи. Если раньше в Украине суммарная добыча составляла около 18 миллиардов кубометров в год, то выпадение трети – это очень существенно. Вопрос только в том, насколько быстро газовики смогут восстановить работу, — отметил эксперт.

Как последствия атаки повлияют на отопительный сезон

Святослав Павлюк предполагает, что эта атака может серьезно повлиять на прохождение отопительного сезона.

По его словам, ранее соотношение между собственной добычей и импортом было примерно один к двум. Украина добывала около 50 млн кубометров газа в сутки, импортировала — около 25 млн. Еще около 50 млн отправлялось в подземные хранилища.

— Если мы потеряем часть этих 50 млн кубометров суточной добычи, то закачка в хранилища значительно уменьшится. В результате в конце отопительного сезона могут возникнуть проблемы, — отметил эксперт.

Он добавил, что запасы в подземных хранилищах и так остаются невысокими. К тому же, к “буферному” газу относят даже объемы, которые находятся на оккупированных территориях, хотя доступа к ним нет.

— Поэтому мы входим в зиму в очень сложном положении, — отмечает Павлюк.

По его мнению, война переходит в фазу тотального уничтожения энергетической инфраструктуры: Украина наносит удары по объектам газовой, нефтяной и топливной инфраструктуры России, а россияне бьют по украинской газодобыче.

— Украинские города в определенной степени готовились к таким сценариям и осознавали, что подобные ситуации возможны. Некоторые общины переходили на резервное топливо, обустраивали резервные котельные, а на отдельных ключевых объектах устанавливали тепловые насосы, — добавил исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные города Украины.

Можно ли быстро восстановить добычу

Павлюк предполагает, что удары, скорее всего, были нанесены не непосредственно по скважинам, а по заводам осушки и компрессорным станциям.

Газ на выходе имеет низкое давление, его нужно осушить и дожать компрессорами, прежде чем подавать в магистральные газопроводы.

— Это большие, громоздкие объекты, и восстановить их быстро сложно. Вероятно, именно они стали мишенью, потому что попасть по таким объектам проще, — отметил эксперт.

Увеличение импорта или переориентировка добычи из других регионов

По словам Павлюка, все возможные месторождения и так работают на максимуме, за исключением одного, которое заблокировано судебным решением.

То есть ресурсов для увеличения добычи из других регионов практически нет.

Что касается импорта газа, эксперт указывает на две проблемы.

— Первая – техническая: смогут ли соседние страны увеличить поставки. Вторая – финансовая: сможем ли мы за это заплатить, – отметил он.

Святослав Павлюк объясняет, что на сегодняшний день цены с доставкой в украинскую систему составляют около $500 за тысячу кубометров. При этом газ собственной добычи для населения продается по $150–200.

— Соответственно, разницу в $300-350 долларов за тысячу кубов нужно где-то взять и дотировать. Мы покупаем газ дорого, а продаем дешево. Это фактически игра в популизм и субсидии. Поэтому главный вопрос сейчас – где найти деньги, — подытожил он.

