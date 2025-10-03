В результате взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожском районе 3 октября: что известно

Перед тем как сегодня прогремели взрывы в Запорожском районе, глава ОВА предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и областному центру.

Была также угроза ударов баллистическими ракетами по области.

По словам Федорова, от взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали 50-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Оба получили ранения различной степени тяжести.

Россияне атаковали Комышувакскую и Кушугумскую общины четырьмя управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами.

Взрывной волной и обломками разрушен гараж, произошел пожар — сгорела дотла машина.

Фото: Запорожская ОГА

