Взрывы в Запорожском районе: россияне атаковали ФАБами и дронами, есть раненые
В результате взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожском районе 3 октября: что известно
Перед тем как сегодня прогремели взрывы в Запорожском районе, глава ОВА предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и областному центру.
Была также угроза ударов баллистическими ракетами по области.
По словам Федорова, от взрывов в Запорожском районе 3 октября пострадали 50-летняя женщина и 29-летний мужчина.
Оба получили ранения различной степени тяжести.
Россияне атаковали Комышувакскую и Кушугумскую общины четырьмя управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами.
Взрывной волной и обломками разрушен гараж, произошел пожар — сгорела дотла машина.
Фото: Запорожская ОГА