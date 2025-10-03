Унаслідок вибухів у Запорізькому районі 3 жовтня постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запорізькому районі 3 жовтня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи у Запорізькому районі сьогодні очільник ОВА попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та обласному центру.

Окупанти також загрожували ударами швидкісних ракет та балістичних ракет по області.

За словами Федорова, від вибухів у Запорізькому районі 3 жовтня постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

Обоє дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громади чотирма керованими авіаційними бомбами та FPV-дронами.

Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа – згоріла вщент автівка.

Фото: Запорізька ОВА

