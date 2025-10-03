События ночи 3 октября: взрывы в Киеве, Нежин без света и увольнение чиновников в США
В течение ночи и утра 3 октября в Украине и мире произошло несколько важных событий.
В Черниговской области город Нежин остался без света, воду подают по графику, а школы переходят на дистанционное обучение. В США президент Дональд Трамп заявил о возможных массовых сокращениях тысяч федеральных служащих из-за шатдауна.
Между тем в России прогремели взрывы на химзаводе Азот в Пермском крае. Также 2 октября Киев подвергся атаке ударными дронами.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 октября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Киеве
- Нежин без света
- Трамп планирует массовые увольнения госслужащих
- Взрывы на заводе Азот в России
Взрывы в Киеве
Вечером 2 октября прогремели взрывы в Киеве.
Российские войска атаковали город ударными дронами Shahed.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу города работали силы противовоздушной обороны.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках в Киевской области и предупредили об их движении в направлении Киева.
Нежин без света
Город Нежин в Черниговской области полностью остался без электроснабжения.
Воду будут подавать два раза в день – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00. В горсовете призвали жителей делать запасы.
Мэр Александр Кодола сообщил, что все учебные заведения переходят на дистанционный формат с 6 октября.
В городе работают восемь пунктов несокрушимости, критическая инфраструктура подключена к генераторам.
Трамп планирует массовые увольнения госслужащих
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения тысяч федеральных рабочих мест на фоне правительственного шатдауна, который продолжается второй день.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, сокращения могут быть как временными, так и постоянными.
Белый дом обвиняет демократов в блокировании бюджета и использует угрозу увольнений как рычаг давления.
Бюджетное управление Конгресса оценивает, что около 750 тыс. госслужащих отправлены в отпуск, что стоит $400 млн ежедневно.
Взрывы на заводе Азот в России
2 октября в городе Березники Пермского края РФ прогремели взрывы на территории химзавода Азот.
В компании заявили, что произошел кратковременный сбой технологического процесса, пострадавших нет.
Однако местные СМИ сообщали о мощных взрывах и возможном повреждении оборудования.
Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и выпускает продукцию двойного назначения – от сельского хозяйства до компонентов для взрывчатки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.