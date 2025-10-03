В течение ночи и утра 3 октября в Украине и мире произошло несколько важных событий.

В Черниговской области город Нежин остался без света, воду подают по графику, а школы переходят на дистанционное обучение. В США президент Дональд Трамп заявил о возможных массовых сокращениях тысяч федеральных служащих из-за шатдауна.

Между тем в России прогремели взрывы на химзаводе Азот в Пермском крае. Также 2 октября Киев подвергся атаке ударными дронами.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Вечером 2 октября прогремели взрывы в Киеве.

Российские войска атаковали город ударными дронами Shahed.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу города работали силы противовоздушной обороны.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках в Киевской области и предупредили об их движении в направлении Киева.

Нежин без света

Город Нежин в Черниговской области полностью остался без электроснабжения.

Воду будут подавать два раза в день – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00. В горсовете призвали жителей делать запасы.

Мэр Александр Кодола сообщил, что все учебные заведения переходят на дистанционный формат с 6 октября.

В городе работают восемь пунктов несокрушимости, критическая инфраструктура подключена к генераторам.

Трамп планирует массовые увольнения госслужащих

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения тысяч федеральных рабочих мест на фоне правительственного шатдауна, который продолжается второй день.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, сокращения могут быть как временными, так и постоянными.

Белый дом обвиняет демократов в блокировании бюджета и использует угрозу увольнений как рычаг давления.

Бюджетное управление Конгресса оценивает, что около 750 тыс. госслужащих отправлены в отпуск, что стоит $400 млн ежедневно.

Взрывы на заводе Азот в России

2 октября в городе Березники Пермского края РФ прогремели взрывы на территории химзавода Азот.

В компании заявили, что произошел кратковременный сбой технологического процесса, пострадавших нет.

Однако местные СМИ сообщали о мощных взрывах и возможном повреждении оборудования.

Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и выпускает продукцию двойного назначения – от сельского хозяйства до компонентов для взрывчатки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

