Армия РФ нанесла удар по инфраструктуре во время ночных взрывов в Чернигове.

Взрывы в Чернигове сегодня: что известно

Взрывы в Чернигове сегодня ночью начали греметь около двух ночи.

Вскоре начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил, что враг атакует город.

На местах попадания вспыхнул пожар.

Утром в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что во время ночных взрывов в Чернигове враг нанес удар по объекту инфраструктуры города.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Вместе с тем в Черниговоблэнерго уточнили, что ночью было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Из-за этого аварийные отключения коснулись около 50 тыс. потребителей.

Энергетики приступили к перезаживлению.

В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения (ГПО).

По состоянию на 4 октября предусмотрено отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

