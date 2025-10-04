Взрывы в Чернигове: поражены объекты электроснабжения, без света до 50 тыс. потребителей
Армия РФ нанесла удар по инфраструктуре во время ночных взрывов в Чернигове.
Взрывы в Чернигове сегодня: что известно
Взрывы в Чернигове сегодня ночью начали греметь около двух ночи.
Вскоре начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил, что враг атакует город.
На местах попадания вспыхнул пожар.
Утром в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что во время ночных взрывов в Чернигове враг нанес удар по объекту инфраструктуры города.
Спасатели ликвидируют последствия обстрела.
Вместе с тем в Черниговоблэнерго уточнили, что ночью было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Из-за этого аварийные отключения коснулись около 50 тыс. потребителей.
Энергетики приступили к перезаживлению.
В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения (ГПО).
По состоянию на 4 октября предусмотрено отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.