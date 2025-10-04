Ночная атака на Украину: РФ применила 109 дронов и три баллистических Искандера
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали дронами и баллистическими ракетами.
Ночная атака на Украину: что известно
Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила:
- 109 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из российских Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Миллерово);
- три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из Ростовской и Воронежской областей РФ).
Первые вражеские цели нарушили воздушное пространство Украины еще в 18:00 3 октября.
Авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 73 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локацию, а также падение сбитых целей (или их обломков) на четырех локациях.
В данный момент атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.