Во время ночной атаки Украину россияне атаковали дронами и баллистическими ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила:

109 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из российских Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Миллерово);

ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из российских Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Миллерово); три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из Ростовской и Воронежской областей РФ).

Первые вражеские цели нарушили воздушное пространство Украины еще в 18:00 3 октября.

Сейчас смотрят

Авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 73 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локацию, а также падение сбитых целей (или их обломков) на четырех локациях.

В данный момент атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.