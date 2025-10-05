Армия РФ попала в заправочную станцию ​​во время новой атаки на Чернигов 5 октября.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Атака на Чернигов 5 октября: что известно

Новые взрывы в Чернигове прогремели около 13:40 5 октября.

До этого Воздушные силы Украины предупреждали о движении БпЛА в районе Чернигова.

В результате дневной атаки на Чернигов повреждена заправочная станция.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что первые взрывы в Чернигове прогремели ночью 5 октября. Тогда ударные дроны попали в инфраструктуру города.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, российские дроны попали в одно из предприятий, вспыхнул пожар.

Также враг нанес удар по энергообъекту, из-за чего в одном из районов города введены аварийные отключения света.

Под атакой вражеского БпЛА также оказалась Нежинщина.

Там поврежден жилой дом и одно из предприятий.

В Семеновской общине Черниговщины в результате удара российского беспилотника повреждено административное помещение.

В области продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

