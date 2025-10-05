Новая атака на Чернигов: дрон попал в заправочную станцию
Армия РФ попала в заправочную станцию во время новой атаки на Чернигов 5 октября.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Атака на Чернигов 5 октября: что известно
Новые взрывы в Чернигове прогремели около 13:40 5 октября.
До этого Воздушные силы Украины предупреждали о движении БпЛА в районе Чернигова.
В результате дневной атаки на Чернигов повреждена заправочная станция.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что первые взрывы в Чернигове прогремели ночью 5 октября. Тогда ударные дроны попали в инфраструктуру города.
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, российские дроны попали в одно из предприятий, вспыхнул пожар.
Также враг нанес удар по энергообъекту, из-за чего в одном из районов города введены аварийные отключения света.
Под атакой вражеского БпЛА также оказалась Нежинщина.
Там поврежден жилой дом и одно из предприятий.
В Семеновской общине Черниговщины в результате удара российского беспилотника повреждено административное помещение.
В области продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.