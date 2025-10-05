Армія РФ поцілила в заправну станції під час нової атаки на Чернігів 5 жовтня.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Атака на Чернігів 5 жовтня: що відомо

Нові вибухи в Чернігові пролунали близько 13:40 5 жовтня.

Перед тим Повітряні сили України попереджали про рух БпЛА в районі Чернігова.

Унаслідок денної атаки на Чернігів пошкоджено заправну станцію.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що перші вибухи в Чернігові пролунали вночі 5 жовтня. Тоді ударні дрони влучили в інфраструктуру міста.

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, російські дрони влучили в одне з підприємств, спалахнула пожежа.

Також ворог поцілив по енергооб’єкту, через що в одному з районів міста запроваджено аварійні відключення світла.

Під атакою ворожого БпЛА також опинилась Ніжинщина.

Там пошкоджено житловий будинок та одне з підприємств.

У Семенівській громаді Чернігівщини через удар російського безпілотника пошкоджене адміністративне приміщення.

В області продовжують діяти графіки погодинного вимкнення світла. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

