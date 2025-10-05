Нова атака на Чернігів: дрон влучив у заправну станцію
Армія РФ поцілила в заправну станції під час нової атаки на Чернігів 5 жовтня.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Атака на Чернігів 5 жовтня: що відомо
Нові вибухи в Чернігові пролунали близько 13:40 5 жовтня.
Перед тим Повітряні сили України попереджали про рух БпЛА в районі Чернігова.
Унаслідок денної атаки на Чернігів пошкоджено заправну станцію.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що перші вибухи в Чернігові пролунали вночі 5 жовтня. Тоді ударні дрони влучили в інфраструктуру міста.
За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, російські дрони влучили в одне з підприємств, спалахнула пожежа.
Також ворог поцілив по енергооб’єкту, через що в одному з районів міста запроваджено аварійні відключення світла.
Під атакою ворожого БпЛА також опинилась Ніжинщина.
Там пошкоджено житловий будинок та одне з підприємств.
У Семенівській громаді Чернігівщини через удар російського безпілотника пошкоджене адміністративне приміщення.
В області продовжують діяти графіки погодинного вимкнення світла. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.