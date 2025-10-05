Сегодня ночью, 5 октября, прогремели взрывы в Чернигове — город атаковали ударные дроны Шахед. Есть попадания в инфраструктуру.

Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА.

Взрывы в Чернигове сегодня, 5 октября: что известно

По словам Вячеслава Чауса, российские дроны попали в одно из предприятий, там бушует пожар.

Также враг попал по энергообъекту, из-за чего в одном из районов города задействованы аварийные отключения света.

— Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий — произошел пожар. Возгорание ликвидировали, — рассказал Вячеслав Чаус.

В Семеновской общине Черниговской области из-за удара российского беспилотника повреждено административное помещение.

В области продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью россияне обстреляли Украину более чем 50 ракетами и около 500 ударными дронами. Враг бил крылатыми ракетами, Шахедами и Кинжалами.

Под прицелом были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

В результате вражеского обстрела около 10 человек пострадали, пятеро погибли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

