В Виннице утром 5 октября пропала вода из-за отключения электроэнергии на главной водопроводной станции.

Об этом сообщили в областном водоканале Винницы.

Отключение воды в Виннице 5 октября: что известно

По данным винницкого водоканала, в 5 утра произошла аварийная ситуация на главной водопроводной станции города — это связано с электропитанием. Водопроводную станцию пришлось переключить на резервное питание, а основную линию — ремонтировать.

Сейчас смотрят

— Станцию уже удалось запустить и сейчас постепенно выходим на режим. Но для стабилизации системы водоснабжения города и восстановления стабильного водоснабжения необходимо еще не менее 4-5 часов, — отметили в Винницаоблводоканале.

В Старом городе восстановление водоснабжения, возможно, продлится немного дольше.

Напомним, что из-за массированного комбинированного обстрела Украины в Винницкой области воздушная тревога продолжалась всю ночь.

По словам первого заместителя руководителя Винницкой ОВА Натальи Заболотной, в результате атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

Информации о пострадавших не поступало.

Все соответствующие службы работают на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.