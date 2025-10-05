Винница без воды из-за обесточивания: когда возобновят снабжение
В Виннице утром 5 октября пропала вода из-за отключения электроэнергии на главной водопроводной станции.
Об этом сообщили в областном водоканале Винницы.
Отключение воды в Виннице 5 октября: что известно
По данным винницкого водоканала, в 5 утра произошла аварийная ситуация на главной водопроводной станции города — это связано с электропитанием. Водопроводную станцию пришлось переключить на резервное питание, а основную линию — ремонтировать.
— Станцию уже удалось запустить и сейчас постепенно выходим на режим. Но для стабилизации системы водоснабжения города и восстановления стабильного водоснабжения необходимо еще не менее 4-5 часов, — отметили в Винницаоблводоканале.
В Старом городе восстановление водоснабжения, возможно, продлится немного дольше.
Напомним, что из-за массированного комбинированного обстрела Украины в Винницкой области воздушная тревога продолжалась всю ночь.
По словам первого заместителя руководителя Винницкой ОВА Натальи Заболотной, в результате атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.
Информации о пострадавших не поступало.
Все соответствующие службы работают на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.