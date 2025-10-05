У Вінниці зранку 5 жовтня зникла вода через знеструмлення головної водопровідної станції.

Про це повідомили в обласному водоканалі Вінниці.

Відключення води у Вінниці 5 жовтня: що відомо

За даними вінницького водоканалу, о 5 ранку сталася аварійна ситуація на головній водопровідній станції міста – це повʼязано з електроживленням. Водопровідну станцію довелося перемикати на резервне живлення, а основну лінію – ремонтувати.

Зараз дивляться

– Станцію вже вдалося запустити і зараз потроху виходимо на режим. Але для стабілізації системи водопостачання міста та відновлення стабільного водопостачання необхідно ще не менше 4-5 годин, – наголосили у Вінницяоблводоканалі.

На Старому місті відновлення водопостачання, можливо, триватиме трохи довше.

Нагадаємо, що через масований комбінований обстріл України на Вінниччині повітряна тривога тривала всю ніч.

За словами першої заступниці керівника Вінницької ОВА Наталі Заболотної, внаслідок атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

Інформації про постраждалих не надходило.

Усі відповідні служби працюють на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.