Сегодня, 6 октября, прогремел взрыв в Сумах — российский дрон попал в здание роддома в Ковпаковском районе. Предварительно, это был прилет беспилотника Италмас.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Попадание в роддом Сум 6 октября: что известно

По словам Олега Григорова, на момент атаки в роддоме Сум находились 166 человек, среди них – 11 детей. Все люди на момент атаки спустились в укрытие. Предварительно, пострадавших нет.

И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что по родильному дому Сум попал российский беспилотник Италмас. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, угроза повторного удара сохраняется.

Как позже сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, в результате российского удара загорелась крыша перинатального центра Сум.

– На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников, – рассказал Ермак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

