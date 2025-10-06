Сьогодні, 6 жовтня, пролунав вибух у Сумах – російський дрон поцілив у будівлю пологового будинку у Ковпаківському районі. Попередньо, це був приліт безпілотника Італмас.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Влучання у пологовий будинок Сум 6 жовтня: що відомо

За словами Олега Григорова, на момент атаки у пологовому будинку Сум перебували 166 людей, серед них – 11 дітей. Усі люди на момент атаки спустилися в укриття. Попередньо, постраждалих немає.

В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що по пологовому будинку Сум влучив російський безпілотник Італмас. Зараз на місці працюють всі відповідні служби, загроза повторного удару зберігається.с

Як пізніше повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, внаслідок російського удару загорівся дах перинатального центру Сум.

– На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників, – розповів Єрмак.

