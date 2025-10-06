Сьогодні, 6 жовтня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Є влучання у місті.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено об 11:20

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 6 жовтня: що відомо

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 9:37. Іван Федоров повідомив про активність ворожої тактичної авіації, зокрема про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області та Запоріжжю.

О 10:10 пролунав перший вибух у Запоріжжі. За 9 хвилин пролунали повторні вибухи.

Іван Федоров повідомив, що вибухи чули в кількох районах міста. О 10:34 знову вибухи.

За словами очільника ОВА, росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя. Інформація про наслідки уточнюються.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Запоріжжю постраждала жінка – вона звернулася по допомогу медиків.

Зараз у Запорізькій області знову повітряна тривога через загрозу швидкісних ракет.

Вночі 5 жовтня окупанти вдарили по Запоріжжю дронами та керованими авіабомбами. Через ворожу атаку у приватному секторі загорілися житлові будинки. Вибухами побило багатоповерхівку, згоріло дві легкові автівки. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

