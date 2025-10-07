Специалисты Группы Нафтогаз восстановили газоснабжение в Шостке после массированных российских атак на гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщил глава группы Сергей Корецкий 7 октября вечером.

Нафтогаз восстановил газоснабжение в Шостке

— Аварийные работы продолжались сутки. На данный момент 33 тыс. абонентов получают газ в полном объеме, — написал Корецкий в Facebook.

По словам главы Нафтогаза, газоснабжение также восстановлено в близлежащих населенных пунктах — Богданке, Ображеевке, Ковтуновом, Мироновке, Крупке и Шкирмановке.

В поселке Воронеж подача газа еще не восстановлена — специалисты продолжают ремонт на одном из поврежденных объектов.

— Спасибо специалистам Газмереж. Аварийные бригады газовиков в регионе обеспечены всем необходимым и работают в режиме повышенной готовности, — добавил Корецкий.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Шостка постепенно приходит в себя после массированных обстрелов.

— Газ в городе восстановлен полностью. В то же время для поддержки жителей продолжают работу полевые кухни и пункты горячего питания, — рассказал Григоров.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. По словам главы ОГА, часть Сум уже со светом.

В некоторых районах электроэнергию подают по графикам и за счет резервных источников питания.

Напомним, утром 7 октября российские войска атаковали Сумскую громаду ударными беспилотниками.

В результате ударов был поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичным отключениям электроэнергии в городе.

Фото: Сергей Корецкий

