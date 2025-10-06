Взрывы в Полтаве: к городу направляется группа дронов
Взрывы в Полтаве сегодня, 7 октября, прогремели после первой ночи.
Взрывы в Полтаве сегодня, 7 октября: что известно
Взрывы в Полтаве сегодня, 7 октября, прогремели ориентировочно в 01:11.
За четыре минуты до этого и. о. начальника областной военной администрации Владимир Когут сообщал, что в районе работают силы противовоздушной обороны.
Защитники неба тем временем сообщали, что к Полтаве с Севера и Юга летит группа дронов.
Отметим, что два часа назад под обстрелом был Харьков.
Взрывы в Харькове 6 октября один за другим гремели 20 минут.
За это время россияне нанесли 25 ударов боевыми беспилотниками Shahed по Немышлянскому району.
Из-за этого в городе вспыхнуло несколько пожаров.
В то же время 5 октября армия РФ нанесла 15 ударов по Новобаварскому району Харькова и один – по Шевченковскому.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Когут, Воздушные силы ВСУ