Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання у Шостці після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомив глава групи Сергій Корецький 7 жовтня ввечері.

Нафтогаз відновив газопостачання в Шостці

– Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тис. абонентів отримують газ в повному обсязі, – написав Корецький у Facebook.

За словами очільника Нафтогазу, газопостачання також відновлено в навколишніх населених пунктах – Богданці, Ображіївці, Ковтуновому, Миронівці, Крупці та Шкирманівці.

У селищі Вороніж подача газу ще не відновлена – фахівці продовжують ремонт на одному з пошкоджених об’єктів.

– Дякую фахівцям Газмереж. Аварійні бригади газовиків у регіоні забезпечені всім необхідним і працюють у режимі підвищеної готовності, – додав Корецький.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що Шостка поступово оговтується після масованих обстрілів.

– Газ у місті відновлено повністю. Водночас для підтримки жителів продовжують роботу польові кухні та пункти гарячого харчування, – розповів Григоров.

Тривають роботи з відновлення електропостачання. За словами очільника ОВА, частина Сум вже зі світлом.

В окремих районах електроенергію подають за графіками та за рахунок резервних джерел живлення.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська атакували Сумську громаду ударними безпілотниками.

Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до часткових знеструмлень у місті.

Фото: Сергій Корецький

