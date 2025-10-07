Нафтогаз відновив газопостачання в Шостці після атак РФ
Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання у Шостці після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомив глава групи Сергій Корецький 7 жовтня ввечері.
– Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тис. абонентів отримують газ в повному обсязі, – написав Корецький у Facebook.
За словами очільника Нафтогазу, газопостачання також відновлено в навколишніх населених пунктах – Богданці, Ображіївці, Ковтуновому, Миронівці, Крупці та Шкирманівці.
У селищі Вороніж подача газу ще не відновлена – фахівці продовжують ремонт на одному з пошкоджених об’єктів.
– Дякую фахівцям Газмереж. Аварійні бригади газовиків у регіоні забезпечені всім необхідним і працюють у режимі підвищеної готовності, – додав Корецький.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що Шостка поступово оговтується після масованих обстрілів.
– Газ у місті відновлено повністю. Водночас для підтримки жителів продовжують роботу польові кухні та пункти гарячого харчування, – розповів Григоров.
Тривають роботи з відновлення електропостачання. За словами очільника ОВА, частина Сум вже зі світлом.
В окремих районах електроенергію подають за графіками та за рахунок резервних джерел живлення.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська атакували Сумську громаду ударними безпілотниками.
Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до часткових знеструмлень у місті.
Фото: Сергій Корецький