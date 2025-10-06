Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня, пролунали після першої ночі.

Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня: що відомо

Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня, прогриміли орієнтовно о 01:11.

За чотири хвилини до цього в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що в районі працюють сили протиповітряної оборони.

Оборонці неба тим часом повідомляли, що до Полтави з Півночі та Півдня летить група дронів.

Зауважимо, що дві години тому під обстрілом був Харків.

Вибухи в Харкові 6 жовтня один за одним гриміли 20 хвилин.

За цей час росіяни завдали 25 ударів бойовими безпілотниками Shahed по Немишлянському району.

Через це в місті спалахнуло кілька пожеж.

У такий самий час 5 жовтня армія РФ завдала 15 ударів по Новобаварському району Харкова та один – по Шевченківському.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Когут, Повітряні сили ЗСУ

