Вибухи в Полтаві: до міста прямує група дронів
Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня, пролунали після першої ночі.
Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня: що відомо
Вибухи в Полтаві сьогодні, 7 жовтня, прогриміли орієнтовно о 01:11.
За чотири хвилини до цього в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що в районі працюють сили протиповітряної оборони.
Оборонці неба тим часом повідомляли, що до Полтави з Півночі та Півдня летить група дронів.
Зауважимо, що дві години тому під обстрілом був Харків.
Вибухи в Харкові 6 жовтня один за одним гриміли 20 хвилин.
За цей час росіяни завдали 25 ударів бойовими безпілотниками Shahed по Немишлянському району.
Через це в місті спалахнуло кілька пожеж.
У такий самий час 5 жовтня армія РФ завдала 15 ударів по Новобаварському району Харкова та один – по Шевченківському.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Володимир Когут, Повітряні сили ЗСУ