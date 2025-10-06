Великобритания «чрезвычайно серьезно» относится к вопросам экспорта оружия в Россию.

Об этом после заявления президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули в правительстве страны.

Об этом пишет Sky News.

Сейчас смотрят

Детали британских компаний в дронах РФ – ответ Зеленскому

Великобритания настаивает, что прилагает значительные усилия, чтобы остановить британские компании, которые экспортируют в Россию компоненты для оружия.

Представитель правительства из Даунинг-стрит, 10 (адрес официальной резиденции премьер-министра, — Ред.) отметил, что сообщения о таком экспорте воспринимаются “чрезвычайно серьезно”.

Это заявление было сделано после того, как Зеленский назвал среди поставщиков деталей, использованных в российских дронах во время обстрела 5 октября, и британские компании.

— Мы запретили экспорт тысяч товаров в Россию, включая все предметы, используемые на поле боя, о которых нам сообщала Украина. Вместе с нашими международными партнерами мы ввели самый жесткий пакет санкций, который когда-либо налагался на крупную экономику, — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что любой бизнес, уличенный в таких нарушениях, может быть привлечен к уголовной ответственности или уплате крупных финансовых штрафов.

Ранее Зеленский заявил, что во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства.

Эти компоненты были произведены компаниями из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.