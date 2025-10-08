Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Ніжинського району: без світла 4,5 тисячі людей
Уночі 8 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру у Ніжинському районі Чернігівської області.
Про це повідомляє Чернігівобленерго.
Атака на Ніжинський район 8 жовтня: що відомо
Під час атаки на Ніжинський район зафіксоване влучання в енергетичний об’єкт.
Без світла залишилися понад 4,5 тис. абонентів.
Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.
Це черговий удар по енергетичній інфраструктурі регіону за останні дні.
Зокрема, у ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Ічнянську громаду Чернігівщини, де також зафіксували влучання в енергетичний об’єкт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.