Уночі 8 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру у Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє Чернігівобленерго.

Атака на Ніжинський район 8 жовтня: що відомо

Під час атаки на Ніжинський район зафіксоване влучання в енергетичний об’єкт.

Без світла залишилися понад 4,5 тис. абонентів.

Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

Це черговий удар по енергетичній інфраструктурі регіону за останні дні.

Зокрема, у ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Ічнянську громаду Чернігівщини, де також зафіксували влучання в енергетичний об’єкт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

