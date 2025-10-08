В ночь на 8 октября Россия атаковала ударными беспилотниками Черкассы и Кривой Рог – в городах прогремела серия взрывов.

Кроме того, в России вспыхнул масштабный пожар в Екатеринбурге, а в Украине восстановили газоснабжение в Шостке после атак предыдущего дня.

Также стало известно о подготовке встречи президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого, а Австралия вернула Украине уникальные археологические артефакты.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 8 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Черкассах

Взрывы в Черкассах сегодня, 8 октября, прогремели около полуночи – ориентировочно в 00:06.

Еще накануне, в 23:40 7 октября, глава ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности применения врагом ударных беспилотников.

По данным местных властей, силы ПВО работали в регионе более часа.

В результате падения обломков в городе повреждены несколько промышленных зданий, выбиты окна, частично повреждена крыша одного из предприятий.

Информации о пострадавших пока не поступало, на месте работают спасатели и коммунальные службы.

Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 7 октября, стали следствием массированной атаки российских дронов Shahed.

Воздушные силы сообщали, что к городу направлялись несколько групп ударных беспилотников, в общей сложности – около 30 единиц.

В 23:36 прогремела серия взрывов. Обломки сбитых дронов упали в частном секторе – повреждены крыши домов, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Один человек получил легкие ранения.

Восстановление газоснабжения в Шостке

После масштабных атак РФ на Сумщину специалисты Группы Нафтогаз восстановили газоснабжение в городе Шостка.

Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

По его словам, аварийные работы продолжались почти сутки. По состоянию на вечер 7 октября более 33 тыс. абонентов снова получают газ в полном объеме.

Газоснабжение также восстановили в прилегающих селах — Богданке, Ображиевке, Ковтуновом, Мироновке, Крупце и Шкирмановке.

В поселке Воронеж работы еще продолжаются из-за повреждения объектов.

Пожар в Екатеринбурге

Вечером 7 октября в Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на промышленной площадке.

Сначала в сети распространилась информация, что загорелся Уральский турбинный завод, однако впоследствии российские СМИ заявили, что речь идет о мебельном складе, который расположен рядом с территорией завода.

Пожар охватил площадь около 900 кв. м, пламя было видно издалека.

К ликвидации привлекли 30 спасателей и 12 единиц техники.

Российское МЧС заявило, что возгорание удалось локализовать, однако точные причины пожара не называют.

Возможная встреча Зеленского и Навроцкого

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий могут провести двустороннюю встречу в ближайшие недели.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Дипломат уточнил, что украинская сторона ожидает график визита польского лидера в ближайшее время.

Основной темой переговоров станет ситуация с безопасностью, координация оборонных действий и противодействие российской агрессии.

Возвращение украинских артефактов из Австралии

Австралия вернула Украине уникальные археологические артефакты, незаконно вывезенные в 2023 году.

Среди них – височная подвеска эпохи ямной культуры (III тыс. до н. э.) и наконечник стрелы XII–XIII века.

Реликвии удалось найти благодаря сотрудничеству украинских и австралийских таможен, а также Управления по делам искусств Австралии.

Артефакты были конфискованы в соответствии с законом о защите культурного наследия 1986 года и официально переданы украинской стороне.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

