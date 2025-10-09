Взрывы в Одесском районе прогремели ночью во время массированной атаки ударными беспилотниками.

Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сейчас смотрят

Взрывы в Одесском районе 9 октября: что известно

В результате взрывов в Одесском районе загорелись два частных дома, административное здание АЗС и территория порта.

Еще четыре частных дома получили повреждения.

В порту разгорелся масштабный пожар — огонь охватил контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и деревянные топливные пеллеты.

По предварительным данным, пострадали пять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов.

Подразделения ГСЧС и аварийные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Правоохранители фиксируют очередное преступление России против мирного населения Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.