Взрывы в Одесском районе: во время ночной атаки пострадали пять человек, горели порт и дома
Взрывы в Одесском районе прогремели ночью во время массированной атаки ударными беспилотниками.
Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесском районе 9 октября: что известно
В результате взрывов в Одесском районе загорелись два частных дома, административное здание АЗС и территория порта.
Еще четыре частных дома получили повреждения.
В порту разгорелся масштабный пожар — огонь охватил контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и деревянные топливные пеллеты.
По предварительным данным, пострадали пять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов.
Подразделения ГСЧС и аварийные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Правоохранители фиксируют очередное преступление России против мирного населения Одесской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.