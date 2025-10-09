Вибухи в Одеському районі прогриміли вночі під час масованої атаки ударними безпілотниками.

Більшість ворожих цілей знищили сили ППО, однак пошкоджень зазнала цивільна, портова та енергетична інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одеському районі 9 жовтня: що відомо

Внаслідок вибухів в Одеському районі загорілися два приватні будинки, адміністративна будівля АЗС та територія порту.

Ще чотири приватні будинки зазнали пошкоджень.

У порту розгорілася масштабна пожежа — вогонь охопив контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та дерев’яні паливні пелети.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, усім надається необхідна медична допомога.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів.

Підрозділи ДСНС та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Правоохоронці фіксують черговий злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

