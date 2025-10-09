Мощные взрывы в Днепре прогремели в ночь на 10 октября во время массированной атаки дронов на Украину.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

Взрывы в Днепре сегодня, 10 октября: что известно

Отмечается, что раздалась серия мощных взрывов в Днепре. По вражеским целям работает противовоздушная оборона.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных поражениях или пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной сейчас находится не один десяток вражеских ударных дронов. Часть беспилотников движется в направлении Днепра, Киева, Полтавы, Кременчуга и Харькова.

Взрывы в Днепре гремели и вечером 9 октября. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении в направлении города управляемых авиабомб.

В течение дня, 9 октября, враг атаковал и другие населенные пункты и общины Днепропетровской области, в частности, Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую общины. Оккупанты били из артиллерии и FPV-дронами.

В результате обстрелов пострадал 68-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, были повреждены предприятие, дома, хозяйственная постройка, линии электропередач. Вспыхнули пожары в здании, которое не эксплуатируется, и в частном доме.

Полномасштабная война в Украине длится 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

