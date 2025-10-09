Взрывы в Днепре 9 октября: Воздушные силы предупреждали о движении КАБов на город
Взрывы в Днепре прогремели вечером 9 октября. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении управляемых авиабомб в направлении города.
Взрывы в Днепре 9 октября: какие последствия
Взрывы в Днепре сегодня прогремели во время воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении КАБ в Днепропетровской области в направлении города Днепр с юга.
Воздушную тревогу в Днепре объявили в 17:50.
Напомним, этой ночью в Одесском районе прогремели взрывы во время массированной атаки ударными беспилотниками.
Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО, однако повреждения получили гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура.
В результате атаки загорелись два частных дома, административное здание АЗС и территория порта.
Еще четыре частных дома были повреждены.
В порту разгорелся масштабный пожар — огонь охватил контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и деревянные топливные пеллеты.
Пострадали пять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов.
Полномасштабная война в Украине длится 1 324-е сутки.
