Взрывы в Днепре прогремели вечером 9 октября. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении управляемых авиабомб в направлении города.

Взрывы в Днепре 9 октября: какие последствия

Взрывы в Днепре сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении КАБ в Днепропетровской области в направлении города Днепр с юга.

Сейчас смотрят

Воздушную тревогу в Днепре объявили в 17:50.

Напомним, этой ночью в Одесском районе прогремели взрывы во время массированной атаки ударными беспилотниками.

Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО, однако повреждения получили гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура.

В результате атаки загорелись два частных дома, административное здание АЗС и территория порта.

Еще четыре частных дома были повреждены.

В порту разгорелся масштабный пожар — огонь охватил контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и деревянные топливные пеллеты.

Пострадали пять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов.

Полномасштабная война в Украине длится 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.