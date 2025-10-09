Потужні вибухи у Дніпрі пролунали у ніч на 10 жовтня під час масованої атаки дронів на Україну.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 10 жовтня: що відомо

Зазначається, що пролунала серія потужних вибухів у Дніпрі. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі ураження чи постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у небі над Україною зараз перебуває не один десяток ворожих ударних дронів. Частина безпілотників рухається у напрямку Дніпра, Києва, Полтави, Кременчука та Харкова.

Вибухи у Дніпрі лунали і ввечері 9 жовтня. Тоді Повітряні сили попереджали про рух у напрямку міста керованих авіабомб.

Протягом дня, 9 жовтня, ворог атакував й інші населені пункти та громади Дніпропетровської області, зокрема Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Окупанти били з артилерії та FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів постраждав 68-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, було пошкоджено підприємство, будинки, господарську споруду, лінії електропередач. Спалахнули пожежі в будівлі, що не експлуатується, та в приватній оселі.

Повномасштабна війна в Україні триває 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

