Взрывы в Запорожье: повреждена газовая инфраструктура, погиб 7-летний мальчик
Взрывы в Запорожье гремели в течение ночи 10 октября. Враг атаковал город ударными БПЛА и баллистикой.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 10 октября: что известно
Первые взрывы в Запорожье сегодня прогремели около 01:10 ночи.
Враг нанес по городу не менее семи ударов, в результате чего в городе возникло несколько пожаров, часть которых ликвидировали спасатели.
Из-за длительной атаки, которая продолжалась более шести часов, в Запорожье временно перекрывали движение через плотину ДнепроГЭС в качестве меры предосторожности.
Движение будет возобновлено, как только позволит ситуация с безопасностью.
Также сообщается о повреждении объектов газовой инфраструктуры.
В Запорожгазе местных жителей призвали временно ограничить потребление природного газа.
— Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений, — говорится в сообщении.
В результате взрывов в Запорожье 10 октября погиб 7-летний мальчик. В тяжелом состоянии находится его мать.
Впоследствии в больницу доставили еще одного пострадавшего — 45-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения из-за выбитого стекла во время обстрела.
На местах работают аварийные службы и спасатели. Продолжается ликвидация последствий взрывов в Запорожье 10 октября.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОДА