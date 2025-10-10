Взрывы в Запорожье гремели в течение ночи 10 октября. Враг атаковал город ударными БПЛА и баллистикой.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 10 октября: что известно

Первые взрывы в Запорожье сегодня прогремели около 01:10 ночи.

Сейчас смотрят

Враг нанес по городу не менее семи ударов, в результате чего в городе возникло несколько пожаров, часть которых ликвидировали спасатели.

Из-за длительной атаки, которая продолжалась более шести часов, в Запорожье временно перекрывали движение через плотину ДнепроГЭС в качестве меры предосторожности.

Движение будет возобновлено, как только позволит ситуация с безопасностью.

Также сообщается о повреждении объектов газовой инфраструктуры.

В Запорожгазе местных жителей призвали временно ограничить потребление природного газа.

— Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений, — говорится в сообщении.

В результате взрывов в Запорожье 10 октября погиб 7-летний мальчик. В тяжелом состоянии находится его мать.

Впоследствии в больницу доставили еще одного пострадавшего — 45-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения из-за выбитого стекла во время обстрела.

На местах работают аварийные службы и спасатели. Продолжается ликвидация последствий взрывов в Запорожье 10 октября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОДА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.