В ночь на 10 октября РФ атаковала Украину дронами – мощные взрывы прогремели в Днепре и Киеве, в нескольких районах наблюдались перебои с электричеством.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО усиливают давление на Россию для прекращения войны, а в России разбился истребитель МиГ-31.

Также стало известно, что с оккупированных территорий удалось вывезти 23 украинских детей и подростков, а в Донецкой области поврежден участок аммиакопровода Тольятти–Одесса.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 10 октября – в подборке.

Взрывы в Днепре

Мощные взрывы в Днепре прогремели в ночь на 10 октября во время массированной атаки дронов на Украину.

Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах города, работала противовоздушная оборона.

По состоянию на утро местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 9 октября во время атаки вражеских беспилотников на столицу.

Мэр Виталий Кличко подтвердил факты взрывов и отметил, что ПВО уничтожала цели в небе над городом.

Из-за атаки возможны перебои со светом и водоснабжением, однако, по словам начальника КГГА Тимура Ткаченко, речь идет только о точечных отключениях.

Всего спасатели спасли 20 человек, из них пятерых передали медикам.

США и НАТО усиливают давление на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вместе с союзниками по НАТО активизирует усилия для прекращения войны против Украины.

Во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп подчеркнул, что НАТО «показало себя прекрасно», а США поставляют союзникам оружие, значительная часть которого поступает в Украину.

Американский лидер также выразил надежду, что в скором времени состоятся переговоры между Украиной и Россией, и не исключил введения новых санкций против РФ.

Истребитель МиГ-31 разбился в России

В Липецкой области РФ потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31 — носитель гиперзвуковых ракет Кинжал.

По предварительным данным, во время учебного полета возникла неисправность системы шасси.

Пилоты успели катапультироваться, а самолет упал в лесном массиве, где возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

Поврежден аммиакопровод в Донецкой области

В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода Тольятти–Одесса между Русинским Яром и Яблоновкой.

Донецкая ОГА сообщила, что транспортировка аммиака по этому участку не осуществляется с 2014 года, однако наблюдается белый дым, вероятно из-за утечки остатков вещества.

Жизни людей ничего не угрожает, в случае запаха аммиака жителям советуют закрыть окна.

Украина вернула 23 детей из оккупации

На подконтрольную территорию Украины удалось вывезти группу из 23 украинских детей и подростков из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, дети находятся в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь.

Шпионаж Венгрии в структурах ЕС

Европейская комиссия создаст специальную группу для расследования возможных шпионских операций венгерской разведки против должностных лиц Евросоюза.

Решение приняли после журналистского расследования, которое выявило попытки вербовки чиновников Еврокомиссии венгерскими агентами.

В Брюсселе заявили, что относятся к инциденту с максимальной серьезностью и расследуют его как вопрос безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

