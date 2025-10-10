Вибухи у Запоріжжі лунали протягом ночі 10 жовтня. Ворог атакував місто ударними БпЛА та балістикою.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 10 жовтня: що відомо

Перші вибухи у Запоріжжі сьогодні пролунали близько 01:10 ночі.

Ворог завдав по місту щонайменше сімох ударів, внаслідок чого у місті виникло кілька пожеж, частину яких ліквідували рятувальники.

Через тривалу атаку, яка тривала понад шість годин, у Запоріжжі тимчасово перекривали рух через греблю ДніпроГЕС як запобіжний захід.

Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.

Також повідомляється про пошкодження об’єктів газової інфраструктури.

У Запоріжгазі місцевих мешканців закликали тимчасово обмежити споживання природного газу.

— Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі 10 жовтня загинув 7-річний хлопчик. У тяжкому стані перебуває його мати.

Згодом до лікарні доставили ще одного постраждалого – 45-річного чоловіка. Ще одна людина дістала поранення через вибите скло під час обстрілу.

На місцях працюють аварійні служби та рятувальники. Триває ліквідація наслідків вибухів у Запоріжжі 10 жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

