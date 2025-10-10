Вибухи у Запоріжжі: пошкоджено газову інфраструктуру, загинув 7-річний хлопчик
Вибухи у Запоріжжі лунали протягом ночі 10 жовтня. Ворог атакував місто ударними БпЛА та балістикою.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 10 жовтня: що відомо
Перші вибухи у Запоріжжі сьогодні пролунали близько 01:10 ночі.
Ворог завдав по місту щонайменше сімох ударів, внаслідок чого у місті виникло кілька пожеж, частину яких ліквідували рятувальники.
Через тривалу атаку, яка тривала понад шість годин, у Запоріжжі тимчасово перекривали рух через греблю ДніпроГЕС як запобіжний захід.
Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.
Також повідомляється про пошкодження об’єктів газової інфраструктури.
У Запоріжгазі місцевих мешканців закликали тимчасово обмежити споживання природного газу.
— Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок вибухів у Запоріжжі 10 жовтня загинув 7-річний хлопчик. У тяжкому стані перебуває його мати.
Згодом до лікарні доставили ще одного постраждалого – 45-річного чоловіка. Ще одна людина дістала поранення через вибите скло під час обстрілу.
На місцях працюють аварійні служби та рятувальники. Триває ліквідація наслідків вибухів у Запоріжжі 10 жовтня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.
Фото: Запорізька ОВА