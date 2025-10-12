В Печерском районе Киева мужчина устроил стрельбу в баре, его задержала полиция и сообщила ему о подозрении.

В Киеве мужчина устроил стрельбу в баре: что известно

Полиция задержала и объявила подозрение мужчине, который открыл огонь из травматического пистолета в баре. Это произошло в прошлые выходные, сообщила полиция Киева.

— Полицейские объявили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках. Из-за девушки между отдыхающими из двух разных компаний возникла словесная перепалка и потасовка. В дальнейшем один из участников достал оружие и произвел несколько хаотических выстрелов в сторону соперника. Пострадавших в результате стрельбы нет, — сообщили в Telegram полиция.

По информации, стрелком оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли орудие совершения преступления – травматический пистолет и патроны.

Мужчине сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до 7 лет заключения.

